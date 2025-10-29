Путин назвал преимуществом «Буревестника» компактный и мощный реактор

Ядерная силовая установка ракеты «Буревестник» в тысячу раз меньше ядерного реактора подводной лодки, но имеет сопоставимую мощность, заявил президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя им. П.В. Мандрыка.

«Это небольшая ядерная двигательная установка. Она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подлодке», — сказал он.

Президент подчеркнул, что ядерный реактор «Буревестника» можно запустить всего за «минуты и секунды», тогда как запуск обычных ядерных реакторов занимает от нескольких часов до нескольких дней.

«Но самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор [установленный в «Буревестнике»] запускается в течение минут и секунд», — отметил глава государства.

По словам главы государства, технологии, использованные в «Буревестнике», можно использовать в нескольких сферах. Например, в лунной программе, науке и народном хозяйстве.

«Буревестник» — это российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Ее точные технические характеристики неизвестны. По словам Путина, ракета летит на дозвуковых скоростях на малых высотах, способна преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ее трудной целью для систем ПВО и ПРО.