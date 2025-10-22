 Перейти к основному контенту
Общество
0

Во Франции ограбили еще один музей после Лувра

France Info: музей Дени Дидро во Франции ограбили вскоре после кражи в Лувре
Во Франции ограблен музей Дени Дидро в городе Лангр — похищена часть золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков стоимостью около €90 тыс. Преступление произошло вскоре после громкого ограбления Лувра
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Неизвестные ограбили Дом просвещения Дени Дидро — музей, посвященный жизни и наследию французского писателя и философа, — в городе Лангр департамента Верхняя Марна. Это произошло в понедельник, 20 октября, вскоре после ограбления Лувра в Париже, пишет France Info.

Сотрудники музея утром заметили следы взлома входной двери и разбитую витрину, из которой исчезли золотые и серебряные монеты из музейной коллекции.

Согласно сообщению мэрии, воры действовали методично и целенаправленно — они похитили лишь часть ценностей, не тронув другие экспонаты. Следствие рассматривает версию заранее подготовленного преступления.

Украденные предметы входили в состав так называемого музейного сокровища — монет, найденных рабочими при реставрации здания музея в 2011 году. Набор, состоявший из 1633 серебряных и 319 золотых монет XVIII–XIX веков, оценивался примерно в €90 тыс. (8,5 млн руб.).

Сейчас город Лангр уже поручил частной охранной компании обеспечить ночное наблюдение за объектом — пока систему охраны музея модернизируют. На это время музей закрыт. Власти города «решительно осуждают этот акт вандализма и кражи, который наносит вред коллективному наследию».

Лувр возобновил работу после ограбления
Общество
Фото:Benoit Tessier / Reuters

Ограбление в Лувре произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн (8,3 млрд руб.).

По данным парижской прокуратуры, были похищены ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также несколько предметов из коллекции императрицы Евгении.

Власти не исключают, что ограбление было заказным или же предпринималось с целью отмывания средств. Также рассматривается версия об иностранном вмешательстве, но она «не является приоритетной».

Изначально музей планировали открыть на следующий день после ограбления, но в итоге Лувр снова открылся для посетителей только через три дня, 22 октября. При этом галерея Аполлона, откуда похитители вынесли драгоценности, остается закрытой.

