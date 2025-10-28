Белоусов встретился с министром обороны Сирии

Video

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой, сообщает пресс-служба Минобороны.

«То, что мы снова здесь, за столом переговоров, — это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу», — отметил глава российского военного ведомства.

В ходе встречи Белоусов отметил, что переговоры на высшем уровне, прошедшие в середине октября в Москве, дали новый импульс развитию взаимодействия между военными ведомствами двух стран. Со своей стороны, Абу Касра выразил благодарность российскому руководству и лично Белоусову за организацию работы сирийской делегации в Москве.

В Минобороны отметили, что Белоусов обсудил со своим сирийским коллегой перспективы двухстороннего сотрудничества и их практическую реализацию.

В предыдущий раз Белоусов и Абу Касра встречались в середине октября в рамках визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву. Он приезжал для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам сирийского лидера, Дамаск намерен перезапустить отношения с Москвой. Перед визитом в российскую столицу аш-Шараа подчеркнул, что Сирия установила спокойные отношения с Россией. По его мнению, отношения Дамаска с Москвой не противоречат его взаимодействию с Западом и конкретно с США.

Глава МИД России Сергей Лавров перед встречей лидеров двух стран заявил, что ряд стран Ближнего Востока заинтересован в том, чтобы российские военные силы оставались в Сирии, однако их функционал необходимо пересмотреть. Дипломат отметил, что российские военные базы не будут оставаться на территории Сирии вопреки воле сирийского руководства, которое, по словам Лаврова, заинтересовано в их сохранении.

Переходное правительство установилось в Сирии после падения режима экс-президента страны Башара Асада в декабре 2024 года. Он вместе с семьей получил убежище в России.

Абу Касру назначили министром обороны временного правительства Сирии в конце 2024 года. Ранее он занимал командные посты в террористической и запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Он участвовал в планировании военной операции по свержению Асада.