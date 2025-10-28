 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,


Bloomberg написал, как идея дать в долг Украине напугала Бельгию

Сюжет
Военная операция на Украине

Бельгия возражает на счет кредита Украине в размере €140 млрд под залог российских активов из-за опасений по поводу политических и экономических рисков, пишет Bloomberg. «Крошечная» страна испугалась, что будет в одиночку нести ответственность, поэтому использует другую схему, говорится в колонке обозревателя агентства Лионеля Лаурента.

Власти Бельгии не хотят конфисковывать активы России в интересах Украины, предпочитая обходные пути, «не нарушающие правовые и экономические табу». По словам источников, знакомых с ситуацией, Европейский центральный банк также считает, что план должен соответствовать международному праву, обеспечивать финансовую стабильность и солидарность.

Юридическая структура предлагаемого кредита такая — активы российского Центробанка, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear (в основном денежные средства от облигаций с истекшим сроком погашения) будут предоставлены Киеву в виде бескупонных облигаций. Погашение кредита привяжут к выплате Москвой «репараций Киеву».

Сейчас Бельгия предлагает план, который может стать «спасательным кругом для Киева, не пересекая при этом красную черту экспроприации активов». Действующий механизм предполагает перевод Украине только процентов, полученных от реинвестированных российских денежных средств. Таким образом были внесены €5 млрд в пользу Украины, сказано в публикации.

Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам
Политика
Александр Лукашенко

Ранее сообщалось, что доход Euroclear от инвестирования российских активов составил €3,9 млрд за девять месяцев 2025 года. Относительно января—сентября прошлого года показатель сократился на 25%.

Полученная от реинвестирования российских активов прибыль перечисляется в Европейский фонд поддержки Украины. С начала 2025-го Euroclear зарезервировал €2,6 млрд в качестве взноса. Летом депозитарий перечислил Еврокомиссии €1,6 млрд из этой суммы, второй платеж должен поступить в начале 2026-го.

23 октября Politico писало, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на общую сумму в €140 млрд для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов, и переговоры «зашли в тупик».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Бельгия российские активы Европа Украина
