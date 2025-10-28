 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам

Сюжет
Война санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал воровством и бандитизмом намерения Запада использовать замороженные российские активы. Об этом он заявил на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, Запад призывал другие государства хранить свои резервы на их территории. В итоге страны вывезли резервы «в первоклассные банки, в солидные государства».

«И что? Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным <...> Бандитизм и воровство — на это надо как-то реагировать», — отметил белорусский лидер (цитата по БеЛТА).

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Политика
Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

В конце октября Reuters писал, что в Вашингтоне обсуждают возможность направить замороженные в США российские активы на военную помощь Украине. Там заморожены около $7 млрд. По данным источников агентства, американские власти также сообщили своим европейским коллегам, что поддерживают использование активов России для закупки американского оружия для Киева. При этом публично президент США Дональд Трамп заявлял, что не участвует в плане Евросоюза, который обсуждает такой механизм.  

ЕС хочет выделить Украине €140 млрд в рамках кредита за счет российских активов. Киеву придется вернуть средства, только если Москва компенсирует причиненный ею за время боевых действий ущерб, поэтому заем называют «репарационным». Разрешения на это пока не дает Бельгия, которая опасается возможных юридических последствий. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear — почти €200 млрд.

Москва считает воровством потенциальное использование активов России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судах.

