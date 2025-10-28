Орбан: использование ЕС российских активов может стать прелюдией к войне

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Использование Евросоюзом замороженных российских активов может стать «прелюдией к войне», написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной террористической организацией в РФ).

«У Брюсселя есть новое чудо-оружие: захватить и использовать российские валютные резервы в Европе. Это [вызовет] российско-европейский конфликт, это может даже стать прелюдией к войне», — написал Орбан.

По словам президента, единственный способ предотвратить эскалацию конфликта — прямые переговоры России и Европы. Он подчеркнул, что венгерская сторона призывала к этому на встрече с европейскими лидерами.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины за счет средств замороженных российских активов. Киев погасит его только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею, призвав выдать Украине кредит на €140 млрд. При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против этого предложения. Большая часть замороженных средств находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

На саммите лидеров ЕС 23 октября стороны не смогли принять решение из-за бескомпромиссной позиции Бельгии. Обсуждение вопроса отложили до декабря.

В Кремле использование российских активов для финансирования Украины неоднократно называли воровством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предупредил, что желающие незаконно присвоить активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны.