Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России

В Вашингтоне обсуждают возможность направить замороженные в США российские активы на военную помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Ранее Reuters сообщал, что в США заморожены около $7млрд. российских средств.

По данным источников агентства, американские власти также сообщили своим европейским коллегам, что поддерживают использование активов России для закупки американского оружия для Киева.

ЕС хочет выделить Украине €140 млрд в рамках кредита за счет российских активов. Киеву придется вернуть средства, только если Москва компенсирует причиненный ею за время боевых действий ущерб, поэтому заем называют «репарационным». Бельгия 23 октября на саммите лидеров ЕС заняла бескомпромиссную позицию и помешала одобрению решения о кредите, сообщало Politico — Брюссель опасается возможных юридических последствий такого акта. Теперь вопрос отложен до декабря.

Ранее США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Кроме того, были заморожены активы всех юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются одной или несколькими из указанных организаций.

Россия считает западные санкции незаконными и осуждают военную помощь Украине. Также президент России Владимир Путин предупредил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.