 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России

Reuters: в Вашингтоне обсуждают использование замороженных в США активов России
Сюжет
Военная операция на Украине

В Вашингтоне обсуждают возможность направить замороженные в США российские активы на военную помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Ранее Reuters сообщал, что в США заморожены около $7млрд. российских средств.

По данным источников агентства, американские власти также сообщили своим европейским коллегам, что поддерживают использование активов России для закупки американского оружия для Киева.

Мелони призвала уважать международное право в деле о российских активах
Политика
Джорджа Мелони

ЕС хочет выделить Украине €140 млрд в рамках кредита за счет российских активов. Киеву придется вернуть средства, только если Москва компенсирует причиненный ею за время боевых действий ущерб, поэтому заем называют «репарационным». Бельгия 23 октября на саммите лидеров ЕС заняла бескомпромиссную позицию и помешала одобрению решения о кредите, сообщало Politico — Брюссель опасается возможных юридических последствий такого акта. Теперь вопрос отложен до декабря.

Ранее США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Кроме того, были заморожены активы всех юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются одной или несколькими из указанных организаций.

Россия считает западные санкции незаконными и осуждают военную помощь Украине. Также президент России Владимир Путин предупредил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
активы России зарубежные активы США ЕС российские активы
Материалы по теме
Доходы Euroclear от замороженных российских активов сократились на 25%
Финансы
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Политика
Reuters узнал о подготовке США новых санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников Политика, 15:53
Задержанный шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию Политика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России Политика, 15:43
В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света Общество, 15:33
Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения Спорт, 15:32
В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026» Город, 15:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 15:17
В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах Политика, 15:13
Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу Общество, 15:11
Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве Общество, 15:00
Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России Спорт, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55