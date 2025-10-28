Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ

Video

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, который находится с официальным визитом в Токио, паттер — клюшку для гольфа покойного главы японского правительства Синдзо Абэ. Кадры момента вручения опубликовала в X помощница американского лидера Марго Мартин.

«Он играл ей? Какой прекрасный человек. Какой прекрасный человек», — отреагировал Трамп.

Кроме того, Такаити вручила президенту сумку для гольфа с автографом знаменитого японского гольфиста Хидэки Мацуямы.

Республиканец известен своей любовью к этому виду спорта и неоднократно встречался с Абэ для игры в гольф. В 2019 году во время визита в Японию они вдвоем играли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в префектуре Тиба к востоку от Токио.

Такаити возглавляет правящую Либерально-демократическую партию Японии (ЛДПЯ) Это первая женщина — премьер-министр в истории страны. В середине октября парламент Японии большинством голосов утвердил ее кандидатуру.

Помимо этого в ходе встречи Трамп и Санаэ подписали соглашение об обеспечении поставок полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки.

В феврале ранее занимавший пост премьер-министра Японии Сигэру Исиба во время визита в США подарил Трампу золотой самурайский шлем.

По информации японского издания Kyodo News, в 2016 году во время первого президентского срока Трампа премьер Японии и его партнер по гольфу Абэ подарил республиканцу золотую клюшку.