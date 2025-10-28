 Перейти к основному контенту
0

Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ

Премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного Синдзо Абэ
Video

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу, который находится с официальным визитом в Токио, паттер — клюшку для гольфа покойного главы японского правительства Синдзо Абэ. Кадры момента вручения опубликовала в X помощница американского лидера Марго Мартин.

«Он играл ей? Какой прекрасный человек. Какой прекрасный человек», — отреагировал Трамп.

Кроме того, Такаити вручила президенту сумку для гольфа с автографом знаменитого японского гольфиста Хидэки Мацуямы.

Республиканец известен своей любовью к этому виду спорта и неоднократно встречался с Абэ для игры в гольф. В 2019 году во время визита в Японию они вдвоем играли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в префектуре Тиба к востоку от Токио.

Такаити возглавляет правящую Либерально-демократическую партию Японии (ЛДПЯ) Это первая женщина — премьер-министр в истории страны. В середине октября парламент Японии большинством голосов утвердил ее кандидатуру.

Япония и США подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Такаити Санаэ

Помимо этого в ходе встречи Трамп и Санаэ подписали соглашение об обеспечении поставок полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки.

В феврале ранее занимавший пост премьер-министра Японии Сигэру Исиба во время визита в США подарил Трампу золотой самурайский шлем.

По информации японского издания Kyodo News, в 2016 году во время первого президентского срока Трампа премьер Японии и его партнер по гольфу Абэ подарил республиканцу золотую клюшку.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Плугина Ирина
Дональд Трамп Синдзо Абэ Япония гольф подарок
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
