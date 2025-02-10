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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Премьер Японии подарил Трампу золотой самурайский шлем

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сигэру Исиба и Дональд Трамп
Сигэру Исиба и Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время визита в Вашингтон подарил президенту США Дональду Трампу золотой самурайский шлем, сообщило японское издание Kyodo News со ссылкой на источник в правительстве страны.

По данным источника, идея подарка возникла из-за популярного американского телесериала «Сёгун» — исторической драмы о военачальнике, действие которой происходит в Японии.

По информации производителя подарка, компании Ningyouno Hanafusa, самурайский шлем имеет в ширину 57 см, в высоту — 81 см в глубину — 48 см. Его стоимость — ¥168 тыс. (около $1,1 тыс.).

Президент компании-производителя Томоя Ханафуса сообщил, что его фирма получила заказ на золотой самурайский шлем в ноябре 2024 года от японского МИДа.

Издание также отмечает, что в 2016 году, когда Трамп впервые стал президентом США, бывший премьер-министр Синдзо Абэ подарил республиканцу золотую клюшку для гольфа.

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Исиба встретился с Трампом в Вашингтоне 7 февраля. Японский премьер стал вторым лидером, после премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с которым тот провел встречу после инаугурации 20 января.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии президент США заявил, что японская корпорация Nippon Steel отказалась от планов по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel. О готовности Nippon Steel приобрести U.S. Steel за почти $15 млрд (по $55 за акцию) было объявлено в декабре 2023 года.

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Сигэру Исиба Дональд Трамп подарок шлем США Япония
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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