«Железная леди» на спорткаре. Чем известна первая женщина-премьер Японии

Парламент Японии утвердил Санаэ Такаити в должности премьер-министра. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. О политическом пути Такаити и ее увлечении хеви-металом и мотоциклами — в статье РБК

Санаэ Такаити (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

21 октября парламент Японии утвердил новым премьер-министром страны Санаэ Такаити, которая недавно возглавила правящую Либерально-демократическую партию (ЛДПЯ). Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов. Такаити стала первой женщиной в истории Японии на этом посту. Одной из ее первоочередных задач станет формирование нового кабинета министров. Хотя Такаити заключила коалиционное соглашение с ранее оппозиционной партией «Ниппон исин», они не имеют абсолютного большинства в парламенте.

Как развивалась политическая карьера Такаити

64-летняя Санаэ Такаити — одна из наиболее опытных и заметных политиков Либерально-демократической партии. Она родилась в 1961 году в городе Наре и, в отличие от большинства своих предшественников на премьерском посту, выросла в простой семье, не связанной с политикой: ее отец работал в автомобильной компании, а мать служила в полиции.

Такаити окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В студенческие годы она увлекалась рок-музыкой: ее кумирами были группы Iron Maiden, Black Sabbath и японская X Japan; она даже играла на ударных в хеви-метал-группе. У нее дома по-прежнему есть электронная ударная установка, на которой Такаити иногда играет по вечерам, чтобы снять стресс, а на заставке телефона — совместное фото с солистом X Japan. Кроме того, в молодости Такаити была байкером и ездила на мотоцикле Kawasaki Z400GP.

В 1987 году Такаити получила грант и уехала в США, где стажировалась в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер, представлявшей Демократическую партию. Вернувшись в Японию в 1989 году, Такаити работала как аналитик в области законодательства и даже пробовала карьеру телеведущей. Довольно быстро в ней созрело желание пойти в большую политику, и в 1993-м она рискнула выставить свою кандидатуру на выборах в Палату представителей и победила. Тогда она баллотировалась как независимый кандидат, но затем примкнула к небольшой партии «Либералы», а в 1996-м, вскоре после переизбрания в Палату представителей, перешла в ЛДПЯ. Позднее она вспоминала, как ей пришлось менять привычки молодости: боясь попасть в аварию и пропустить заседание парламента, она перестала ездить на мотоцикле, несколько лет копила деньги и в итоге купила спортивную Toyota Supra, на которой в течение последующих двух десятилетий добиралась на работу. Сейчас эта машина выставлена в музее города Нара.

Первый министерский портфель Такаити получила в 2006 году, в правительстве Синдзо Абэ. Ее назначили сразу на несколько постов — министра научно-технической политики, инноваций, по делам молодежи и гендерному равенству, безопасности пищевых продуктов, а также по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курильские острова). Однако спустя всего год Абэ подал в отставку и распустил правительство, а еще через два года ЛДПЯ проиграла парламентские выборы и ушла в оппозицию.

После возвращения ЛДПЯ к власти в 2012 году Такаити возглавила партийный совет по политическим исследованиям, а в сентябре 2014-го стала министром внутренних дел и коммуникаций. В тот период ее карьера была омрачена двумя крупными скандалами. В 2014 году всплыли старые фотографии Такаити с лидером неонацистской организации Кадзунари Ямадой, который одобрительно высказывался об Адольфе Гитлере и терактах 11 сентября в Нью-Йорке. Представитель Такаити заявил, что политик не знала о политических взглядах Ямады. А в 2016 году, занимая пост министра коммуникаций, Такаити предупредила, что правительство может приостанавливать вещание телеканалов за «политическую необъективность», что спровоцировало волну критики со стороны японских СМИ и научного сообщества.

В 2021 году Такаити баллотировалась на пост председателя ЛДПЯ, но уступила Фумио Кисиде, оставшись при этом одной из ключевых фигур правого крыла партии. В правительстве Кисиды она занимала должность министра по экономической безопасности, параллельно курируя культурную стратегию «Крутая Япония» (Cool Japan), вопросы интеллектуальной собственности, а также научно-техническую и космическую политику.

4 октября 2025 года Такаити победила на выборах лидера ЛДПЯ и стала первой женщиной — председателем крупнейшей японской партии. Ожидалось, что ее назначение на пост премьер-министра будет одобрено парламентом еще 15 октября, однако за несколько дней до голосования партия «Комэйто» объявила о выходе из коалиции с ЛДПЯ. Тем не менее Такаити удалось заключить новое коалиционное соглашение с «Ниппон исин» (Партией инноваций Японии), что и обеспечило ее утверждение как главы кабинета.

Что известно о взглядах нового премьер-министра

В партии за Такаити прочно закрепилась репутация трудоголика, привыкшей жертвовать сном ради работы. В победной речи после избрания председателем ЛДПЯ она пообещала «много работать» — причем последнее слово повторила пять раз подряд. «Все будут работать. Работать как ломовые лошади. Что до меня, то я вычеркиваю из своего лексикона сам термин work-life balance», — пообещала председатель.

Такаити не раз признавалась, что ее ролевая модель — Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании в 1979–1990 годах, также ставшая первой в истории женщиной во главе правительства. «Моя цель — стать «железной леди», — заявляла Такаити в ходе предвыборной кампании.

При этом ее сложно назвать феминисткой: в отличие от более либеральных однопартийцев Такаити выступает против поправок в законодательство, которые позволили бы японским женщинам сохранять девичьи фамилии после замужества или наследовать императорский престол. Впрочем, в рамках текущей избирательной кампании она смягчила риторику, допустив введение налоговых вычетов на услуги нянь и налоговых каникул для компаний, открывающих детские сады при офисах.

Такаити также известна довольно консервативными и «ястребиными» взглядами и в этом смысле считается последовательницей Абэ. Как и он, Такаити выступает за пересмотр пацифистской статьи 9 Конституции Японии. Основной закон, принятый после Второй мировой войны, запрещает стране вести боевые действия и иметь собственную армию. Тем не менее у Японии существуют Силы самообороны, которые в последние годы превратились в одни из сильнейших вооруженных сил в регионе и мире, — и консерваторы стремятся закрепить их статус в Конституции.

Такаити неоднократно посещала синтоистский храм Ясукуни, где почитаются души воинов, погибших за Японию и императора, в том числе и военных преступников периода Второй мировой войны, что регулярно вызывает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, бывших тогда под японской оккупацией. В августе 2024 года, будучи министром по экономической безопасности, она посетила Ясукуни в годовщину капитуляции Японии. Однако в октябре 2025-го, уже в статусе лидера ЛДПЯ, она воздержалась от визита в храм, ограничившись ритуальным подношением.

С какими вызовами столкнется Такаити на посту премьера

ЛДПЯ в последние годы находится в глубоком репутационном кризисе. Он начался после убийства Абэ в 2022 году, расследование которого выявило тесные связи партии с «Церковью объединения», южнокорейской религиозной организацией, которую часто характеризуют как тоталитарную секту. А в конце 2023 года выяснилось, что фракции ЛДПЯ годами занижали финансовую отчетность, присваивая себе часть средств, поступавших от партийных доноров. Крупнейшая фракция, которую до своей гибели возглавлял Абэ, присвоила около ¥500 млн (около $3,3 млн). Она была расформирована, но это не остановило падение доверия к партии.

На выборах 2024 года правящая коалиция впервые с 2012 года потеряла большинство в нижней палате, летом следующего ЛДПЯ потерпела сокрушительное поражение на выборах в Токио и, наконец, утратила большинство в верхней палате. Затем правящую коалицию покинула «Комэйто». Новый альянс с «Ниппон исин» обеспечил Такаити пост премьера, но ее положение по-прежнему крайне неустойчиво: у новой коалиции в нижней палате 231 место из 465.

Япония находится в состоянии перманентного кризиса — причем не только политического, но и экономического, заявил РБК бывший посол России в Японии, профессор кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов. Несмотря на то что в марте 2024 года Банк Японии впервые за долгие годы поднял ключевую ставку, в 2025-м инфляция снова начала расти, поднявшись в январе до пикового значения 4%. В июле инфляция замедлилась до 3,1% в годовом выражении, однако в совете управляющих Банка Японии призывают к очередному повышению ставки. Плюс к тому Япония испытывает хронический дефицит рабочей силы.

«Я не вижу решения накопившихся проблем в обозримом будущем. Страна, скорее всего, надолго останется в этом переходном периоде, поскольку программа нового премьера Такаити не предлагает ничего, что могло бы изменить ситуацию», — отметил Панов.

По его мнению, во внешней политике новое правительство Японии сохранит свой проамериканский курс. Уже в ближайшее время Такаити предстоит встреча с президентом США Дональдом Трампом. При этом администрация США оказывает сильное давление на Токио, требуя открыть рынок для американских товаров и увеличить оборонные расходы. Япония планировала довести их до 2% ВВП, но Вашингтон настаивает на 3,5%, сообщало агентство «Киодо» в июне. Однако, как отмечает Панов, в условиях экономического кризиса у страны просто нет средств для выполнения этих требований. Вашингтон также требует, чтобы Япония прекратила покупать российские энергоносители, при том что даже в условиях ужесточения санкций Токио продолжал приобретать у России сжиженный природный газ с проекта «Сахалин-2».

Смена японского руководства не повлечет за собой нормализации российско-японских отношений; недавнее возобновление культурного сотрудничества и растущий поток российских туристов в Японию никак не сказываются на состоянии двусторонних политических отношений, убежден Панов. По его словам, Токио вряд ли будет заинтересован в восстановлении сотрудничества даже после завершения конфликта на Украине.

«Мы решительно осуждаем курс Японии на милитаризацию — этот термин теперь фигурирует в наших официальных заявлениях. Сторонами уже было столько сказано и сделано, что я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Такаити вдруг стала демонстрировать принципиально иной подход, — отметил Панов. — Хуже тоже не будет по одной простой причине: мы и так уже находимся на самом дне. Даже в самые отчаянные годы холодной войны ситуация была лучше. Тогда, по крайней мере, сохранялись визиты и обмены».