Носки, «дракон» из Индонезии и картина Черчилля: что дарили лидерам США

Иностранные лидеры нередко удивляли президентов США необычными подарками. Ковры, картины и экзотические животные: РБК рассказывает, что еще принимали американские лидеры в качестве дипломатических презентов
Санаэ Такаити дарит Дональду Трампу клюшки для гольфа, которые принадлежали покойному премьер-министром Синдзо Абэ, и сумку для гольфа, подписанную Хидеки Мацуяма в Токио, Япония, 28 октября 2025
Санаэ Такаити дарит Дональду Трампу клюшки для гольфа, которые принадлежали покойному премьер-министром Синдзо Абэ, и сумку для гольфа, подписанную Хидеки Мацуяма в Токио, Япония, 28 октября 2025 (Фото: Margo Martin / X / Reuters)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфа покойного главы японского правительства Синдзо Абэ. Республиканцу также вручили сумку для гольфа с автографом знаменитого японского гольфиста Хидэки Мацуямы.

Согласно законодательству США, госслужащим, включая президента, запрещено принимать личные подарки от иностранных лидеров без одобрения конгресса. Подарки стоимостью до $480 (примерно 37,9 тыс. руб. по состоянию на 28 октября 2025 года) можно оставить себе, а более дорогие должны быть переданы в Национальное управление архивов и документации.

В мае разразился скандал из-за самолета как минимум за $400 млн, который Трамп хотел принять в дар от Катара. Его цена превысила общую сумму подарков президентам США за 25 лет в 100 раз, отмечал Axios. Позднее власти Катара заявили, что это не подарок, а передача борта на официальном межправительственном уровне.

Майкл Портер вручает Трампу носки Aflac во время встречи с американскими рабочими в Овальном кабинете, 2018 год
(Фото: Andrew Harnik / AP / ТАСС)

За время президентства Трамп получал и совсем незначительные подарки. Например, в 2018 году менеджер страховой компании Aflac после встречи в Овальном кабинете подарил Трампу пару носков с уткой — символом компании. Президент отметил, что подарок напомнил ему о супруге Мелании, которая в 2005-м снялась в рекламе Aflac.

Какие необычные подарки получали предшественники Дональда Трампа

Обаму защитили от крокодилов

Фото: Barack Obama Presidential Library
Фото: Barack Obama Presidential Library

В 2011 году Барак Обама совершил свой первый официальный визит на Северную территорию Австралии, где обитают гребнистые крокодилы — самые крупные представители вида. Местные чиновники подарили президенту страховой полис на 50 тыс. австралийских долларов ($50 870) от нападения крокодила.

«Мне только что вручили самый уникальный подарок, который я когда-либо получал как президент. <...> Должен признать, что когда мы реформировали здравоохранение в Америке, мы исключили страхование от крокодилов», — пошутил Обама после получения подарка. Страховой полис передали в Национальный архив.

Ковер с четой Клинтонов, сотканный в три смены

Фото: Azer.com
Фото: Azer.com

В 1997 году президент Азербайджана Гейдар Алиев подарил Биллу Клинтону и его жене Хиллари ковер ручной работы с их портретами. Ковер размером 1,8 на 1,5 м был соткан всего за несколько недель. Чтобы уложиться в эти сроки, 12 мастериц работали в три смены круглосуточно, выполняя работу, которая обычно занимает месяцы.

Картина Черчилля времен Второй мировой

Картина Уинстона Черчилля &laquo;Марракеш&raquo;
(Фото: Cate Gillon / Getty Images)

В 1943 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подарил Франклину Рузвельту написанную им самим картину с изображением мечети Кутубия в Марракеше. Британский премьер написал ее после встречи с Рузвельтом в Касабланке, где прошли переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции. По наследству работа досталась сыну президента Эллиоту, а после сменила еще несколько владельцев и неоднократно экспонировалась. В 2011 году Брэд Питт купил ее в подарок своей жене — Анджелине Джоли. В 2021 году актриса продала картину Черчилля за рекордные для его работ $11,5 млн.

Велосипед и больное колено Буша

Буш-младший катается на велосипеде израильского производства, 2008 год
(Фото: Avi Ohayon / GPO / Getty Images)

Некоторые подарки президентам были практичными. Так, в 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, узнав, что Джордж Буш-младший из-за травмы колена не может бегать, подарил ему велосипед израильского производства.

От Пушинки до «дракона» — животные в Белом доме

Американские президенты получали в подарок самых разных животных. Чаще всего главам государств дарили кошек и собак. Так, в 1961 году Никита Хрущев подарил Джону Кеннеди щенка побывавшей в космосе Стрелки по кличке Пушинка.

Собака Пушинка, которую&nbsp;Джону Ф. Кеннеди&nbsp;подарил Никита&nbsp;Хрущев, стоит на лужайке перед Белым домом, 14 августа 1963 года
(Фото: William J. Smith / AP / Global Look Press)

В качестве дипломатических подарков президентам также преподносили экзотических и опасных животных. После визита в Китай в 1972 году Ричард Никсон получил в подарок двух панд. Теодору Рузвельту подарили зебру и льва из Эфиопии, Томасу Джефферсону — двух медвежат гризли от исследователя Зебулона Пайка, Дуайту Эйзенхауэру — слоненка по кличке Дзимбо от лидера Конго.

Панды Линг-Линг и Син-Син&nbsp;в Вашингтоне, апрель&nbsp;1974 год
(Фото: Charles Tasnadi / AP / ТАСС)

Самый необычный «питомец» достался Джорджу Бушу-старшему. В 1990 году президент Индонезии подарил ему комодского варана (его еще называют комодским драконом). Это огромная ящерица, вес которой варьируется от 70 до 90 кг, а длина взрослой особи достигает 2,5 м. Подарок отправился в зоопарк в Цинциннати, штат Огайо. Варан, которого прозвали Нага, прожил 24 года и умер в 2007 году.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

