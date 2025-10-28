Япония и США подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Такаити Санаэ подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций. Об этом сообщил Белый дом.
«Данное соглашение поможет обеим странам укрепить экономическую безопасность, стимулировать экономический рост и тем самым неуклонно способствовать глобальному процветанию», — говорится в сообщении.
Политики также поручили соответствующим министрам и секретарям принять дальнейшие меры для наступления «нового золотого века» американско-японского альянса.
Кроме того, стороны подписали рамочную программу об обеспечении поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки.
В конце июля Япония и США заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами. Она включает инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в размере 15% и т.д. Если бы Токио не подписал соглашение, ему бы грозила зеркальная пошлина 25% со стороны Вашингтона.
В середине октября глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США ожидают, что Япония откажется от импорта российских нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требования США к другим странам прекратить импорт российской нефти незаконными угрозами.
