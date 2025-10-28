 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Япония и США подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений

Трамп подписал с Японией программу о поставках редкоземельных металлов
США и Япония также подписали соглашение о поставках редкоземельных металлов. Они будут реализованы за счет добычи и переработки
Дональд Трамп и&nbsp;Такаити Санаэ
Дональд Трамп и Такаити Санаэ (Фото: Kiyoshi Ota / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Такаити Санаэ подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций. Об этом сообщил Белый дом.

«Данное соглашение поможет обеим странам укрепить экономическую безопасность, стимулировать экономический рост и тем самым неуклонно способствовать глобальному процветанию», — говорится в сообщении.

Политики также поручили соответствующим министрам и секретарям принять дальнейшие меры для наступления «нового золотого века» американско-японского альянса.

Кроме того, стороны подписали рамочную программу об обеспечении поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки.

В Японии заявили о невозможности полностью отказаться от российского газа
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В конце июля Япония и США заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами. Она включает инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в размере 15% и т.д. Если бы Токио не подписал соглашение, ему бы грозила зеркальная пошлина 25% со стороны Вашингтона.

В середине октября глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США ожидают, что Япония откажется от импорта российских нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требования США к другим странам прекратить импорт российской нефти незаконными угрозами.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Белый дом США Япония соглашение Редкоземельные металлы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
Материалы по теме
В Японии заявили о невозможности полностью отказаться от российского газа
Политика
Посольство Японии запланировало открыть в России визовые центры
Общество
В Японии впервые выбрали женщину премьер-министром
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
МВД раскрыло схему вымогательства у школьников через бот для знакомств Общество, 09:55
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД Политика, 09:54
Хачанов на «Мастерс» в Париже одержал первую победу за два месяца Спорт, 09:50
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 09:49
Тайм-менеджмент бесполезен: почему нужно управлять не временем, а собойПодписка на РБК, 09:45
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 09:44
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 09:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Суд запретил объявления с уточнением «исключительно мусульманам» Общество, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Счетная палата потребовала от строителей вернуть возмещенный НДСПодписка на РБК, 09:30
Предложение в новостройках Новой Москвы резко снизилось за год Недвижимость, 09:30
Bloomberg рассказал о выжидании индийских НПЗ после санкций против России Политика, 09:27
Набиуллина заявила, что цикл снижения ставки захватит весь следующий год Экономика, 09:25
В Алма-Ате предотвратили теракт Политика, 09:14