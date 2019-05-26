Абэ и Трамп сыграли в гольф

Абэ и Трамп сыграли в гольф

Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф с премьером Японии Синдзо Абэ в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба, сообщает Yomiuri. В игре принял участие японский профессиональный гольфист Исао Аоки.

Трамп прибыл в загородный клуб на вертолете, передает NHK. Абэ встретил американского президента, лидеры обменялись приветствиями и рукопожатиями, и остановились для совместного фотографирования.

«Я хотел бы сохранить союз Японии и США в новой эре Рэйва [историческая эпоха началась в стране 1 мая со вступлением на престол нового императора. — РБК]», — заявил Абэ журналистам перед игрой, сообщает Asahi.

Это уже пятая совместная игра Трампа и Абэ в гольф. Позднее лидеры посетят турнир по сумо.