В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы

Гавана, Куба (Фото: Ivanfaurephotographer / Shutterstock)

В Госдуму внесен проект обращения к Генассамблее ООН о необходимости прекращения экономической блокады Кубы. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

«Просим включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной думы на 28 октября 2025 года», — сказано в тексте.

В проекте обращении к ООН сказано, что блокада в отношении суверенного государства прямо противоречит «основным принципам международного права, включая невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, уважение прав человека и обязанность государств сотрудничать друг с другом».

В документе также подчеркивается, что резолюция с осуждением блокады, введенной Вашингтоном в отношении Кубы, ежегодно принимается Генеральной Ассамблеей ООН. «Данный факт является ярким подтверждением того, что позиция США по этому вопросу отвергается абсолютным большинством государств — членов мирового сообщества», — указали депутаты.

Начиная с 1992 года Генассамблея ООН неоднократно выступала против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США и принимала соответствующие резолюции.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году и ввели экономическую блокаду острова. Спустя 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале восстановления диалога. После этого на Кубе вновь открылось американское посольство, а страну посетил занимавший тогда пост президента США Барак Обама. После прихода к власти Дональд Трамп отменял меры своих предшественников-демократов и ужесточал рестрикции.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США, а также исключении Кубы из списка государств — спонсоров терроризма. 15 октября президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Кубой о военном сотрудничестве.