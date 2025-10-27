 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы

Гавана, Куба
Гавана, Куба (Фото: Ivanfaurephotographer / Shutterstock)

В Госдуму внесен проект обращения к Генассамблее ООН о необходимости прекращения экономической блокады Кубы. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

«Просим включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной думы на 28 октября 2025 года», — сказано в тексте.

В проекте обращении к ООН сказано, что блокада в отношении суверенного государства прямо противоречит «основным принципам международного права, включая невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, уважение прав человека и обязанность государств сотрудничать друг с другом».

В документе также подчеркивается, что резолюция с осуждением блокады, введенной Вашингтоном в отношении Кубы, ежегодно принимается Генеральной Ассамблеей ООН. «Данный факт является ярким подтверждением того, что позиция США по этому вопросу отвергается абсолютным большинством государств — членов мирового сообщества», — указали депутаты.

Начиная с 1992 года Генассамблея ООН неоднократно выступала против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США и принимала соответствующие резолюции.

Куба отвергла сообщения об участии ее военных в боях на Украине
Политика
Гавана, Куба

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году и ввели экономическую блокаду острова. Спустя 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале восстановления диалога. После этого на Кубе вновь открылось американское посольство, а страну посетил занимавший тогда пост президента США Барак Обама. После прихода к власти Дональд Трамп отменял меры своих предшественников-демократов и ужесточал рестрикции.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США, а также исключении Кубы из списка государств — спонсоров терроризма. 15 октября президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Кубой о военном сотрудничестве.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Госдума Депутаты Куба Россия ООН
Материалы по теме
Куба отвергла сообщения об участии ее военных в боях на Украине
Политика
Трамп распорядился ужесточить санкции США против Кубы
Политика
Президент Кубы заявил об отсутствии страха во время визита в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения Политика, 13:54
ВС рассмотрит признание террористическим «Съезда народных депутатов» Политика, 13:51
Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности Спорт, 13:45
Telegram запустил торги токенизированными американскими акциями Инвестиции, 13:43
Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам Политика, 13:43
От Солнцестояния до аниме: роли «самого красивого мальчика XX века» Общество, 13:42
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 13:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила Общество, 13:39
Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня» Политика, 13:36
Число переуступок квартир в новостройках Москвы резко снизилось Недвижимость, 13:34
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы Политика, 13:33
Видеохостинг Rumble объявил о запуске донатов в криптовалюте Крипто, 13:31
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов Политика, 13:30
Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля Экономика, 13:24