Военная операция на Украине⁠,
0

Куба отвергла сообщения об участии ее военных в боях на Украине

Куба отвергла обвинения США в участии ее военных в боях на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
США утверждали, что Куба поддерживает действия России на Украине и направила до 5 тыс. военных для участия в боях. Гавана отвергла обвинения, указав, что на Украине воюют наемники, официально такую практику Куба осуждает
Гавана, Куба
Гавана, Куба (Фото: Dean Treml / Getty Images)

Куба отвергает обвинения со стороны США в участии военных страны в конфликте на Украине, говорится в заявлении кубинского МИДа.

«Правительство Кубы категорически заявляет, что Куба не является участницей вооруженного конфликта на Украине и не направляет туда свой военный персонал, как и в любую другую страну», — сказано в нем.

МИД уточнил, что располагает информацией о кубинцах, которые по своей воле присоединились к участию в конфликте с той или иной стороны. Государство их не поддерживает, так как выступает против наемничества.

Гавана напомнила, что данные о воюющих на Украине кубинцах появлялись еще в 2023 году, и тогда «были приняты меры по пресечению вербовки на национальной территории, и в связи с этим были возбуждены уголовные дела». С того момента было запущено девять судебных процессов против 40 наемников. 26 из них уже осуждены на сроки от пяти до четырнадцати лет.

В МИДе подчеркнули, что вербовку ведут организации не из Кубы и не связанные с правительством страны, чаще всего вербовались живущие за рубежом кубинцы.

Неделю назад Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях. Таким образом Вашингтон намеревался воздействовать на другие страны, чтобы те не голосовали за резолюцию ООН с призывом к США снять ограничения с Кубы.

«Кубинскому режиму не удалось защитить своих граждан от того, чтобы их использовали в качестве пешек в войне России и Украины», — заявили Reuters в Госдепе, комментируя телеграмму.

На этой неделе президент Колумбии Густаво Петро призвал своих граждан, воюющих на Украине, вернуться на родину. По его словам, на Украине к таким колумбийцам относятся как к «низшей расе» и используют как «пушечное мясо». До этого несколько десятков солдат из Колумбии обратились к нему с просьбой содействовать в выезде с Украины.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Лилия Пашкова
Куба Украина США
