США, Израиль и Украина не поддержали прекращение блокады Кубы

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Против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о снятии торгово-экономической блокады Кубы со стороны Америки проголосовали только две страны — США и Израиль, сообщается на сайте ООН. За снятие блокады высказались 187 стран, от голосования воздержалась Украина. Генассамблея приняла резолюцию.

Накануне, 1 ноября, в Генассамблее напомнили о ряде пагубных последствий блокады для Кубы. Представитель Сингапура подчеркнул, что с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года блокада обошлась острову примерно в $4,87 млрд. Российский представитель назвал односторонние санкции США «противоположностью устойчивого развития».

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году и ввели экономическую блокаду острова. Спустя 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале восстановления диалога. После этого на Кубе вновь открылось американское посольство, а страну посетил занимавший пост президента США Барак Обама.

С приходом к власти Дональда Трампа позиция Вашингтона по вопросам отношений с Кубой изменилась — США восстановили ряд отмененных Обамой ограничений.

Начиная с 1992 года Генассамблея ООН неоднократно выступала против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США и принимала соответствующие резолюции.