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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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МИД России обещал поддержку Кубе после решения Трампа о санкционных мерах

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Dario Lopez-Mills / AP / ТАСС
Фото: Dario Lopez-Mills / AP / ТАСС

Россия будет помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США, а также исключении Кубы из списка государств — спонсоров терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Речь идет об указе президента США Дональда Трампа, который был подписан накануне. В нем был отменен ряд решений, которые недавно приняла ушедшая администрация президента.

Среди них оказался и меморандум об исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и о снятии санкций на финансовые операции с юридическими лицами этой республики.

В указе это объяснялось тем, что «предыдущая администрация внедрила глубоко непопулярные, вызвавшие инфляцию, незаконные и радикальные практики в деятельности каждого ведомства и учреждения федерального правительства».

При этом администрация ушедшего президента Джо Байдена заверяла об отсутствии каких-либо подтверждений того, что Куба действительно поддерживает международный терроризм.

Байден решил исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Решение об исключении Кубы из списка спонсоров терроризма было принято 15 января 2025 года. Тогда бывший президент США Джо Байден принял соответствующие шаги в рамках соглашения с папой римским Франциском.

Куба входит в список стран, признанных спонсорами терроризма, наряду с Северной Кореей, Ираном и Сирией. Внес ее туда бывший госсекретарь Майк Помпео в январе 2021 года, обвинив Гавану в том, что она «оказывает поддержку международному терроризму, предоставляя убежище террористам».

США впервые включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма в 1982 году. Поводом стала поддержка Гаваной партизанских отрядов в странах Центральной и Южной Америки. Куба прекратила поставку оружия и военных инструкторов в другие страны в 1991 году, но США тогда не изменили своего решения.

Пересмотреть отношения с Кубой взялась администрация Барака Обамы, который стал президентом в 2009 году. В 2016 году он посетил Кубу — это был первый официальный визит главы Белого дома в страну с 1928 года.

В мае 2015 года Обама объявил об исключении Кубы из списка стран — спонсоров терроризма.

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Персоны
Мария Захарова Куба США спонсор терроризм
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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