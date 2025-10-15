Россия ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве

Путин ратифицировал соглашения о военном сотрудничестве сразу с двумя странами — Кубой и африканской Того

Фото: EsHanPhot / Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Кубой о военном сотрудничестве, документ размещен на портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года», — сказано в документе.

Как отмечал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, соглашение с Кубой позволит укрепить отношения двух стран в военной сфере и «стратегическое взаимодействие на долгосрочной основе». Уточнялось, что оно заключается на пять лет с автоматическим продлением на последующие периоды такой же длительности.

Также Путин ратифицировал подобное соглашение с Республикой Того, расположенной в Западной Африке. В Думе поясняли, что этот документ определит основные направления и формы сотрудничества двух стран, в частности участие в совместных военных учениях, обучение и подготовку военных кадров.

В конце прошлой неделе МИД Кубы отверг обвинения со стороны США в участии военных страны в конфликте на Украине. Ведомство уточнило, что располагает информацией о кубинцах, которые по своей воле присоединились к участию в конфликте с той или иной стороны. Но они не поддерживаются кубинским правительством, государство выступает против наемничества, подчеркнуло министерство.

Комментарий последовал после того, как Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях на Украине. Так Вашингтон намеревался воздействовать на другие страны, чтобы те не голосовали за резолюцию ООН с призывом к США снять ограничения с Кубы.

«Кубинскому режиму не удалось защитить своих граждан от того, чтобы их использовали в качестве пешек в войне России и Украины», — заявили Reuters в Госдепе в ответ на просьбу прокомментировать содержание телеграммы.