 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США

Сюжет
Переговоры России и США
США и Россия обсуждают возможные новые обмены заключенными, заявил Дмитриев, отметив, что речь идет об обвиненных не по «громким» делам. В этом году Москва и Вашингтон провели два обмена, Ушаков говорил об обсуждении еще одного

Москва и Вашингтон обсуждают новые возможные обмены заключенными, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американской журналистке Ларе Логан.

«Есть некоторые идеи о других широких обменах, которые могут произойти, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам, и я думаю, что есть некоторые обсуждения», — рассказал он.

За время второго президентского срока Дональда Трампа Россия и США провели два обмена заключенными — в феврале и апреле. В феврале Москва передала Вашингтону американского учителя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств.

Фогель настаивал, что провезенная им марихуана была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт. В 2022 году его приговорили к 14 годам тюрьмы. За ним в Россию прилетал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

CNN узнал о роли Дмитриева в обмене заключенными между США и Россией
Политика
Кирилл Дмитриев

Вашингтон тогда передал Москве Александра Винника, который находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. Он частично признал вину и заключил сделку со следствием, приговор должны были вынести летом 2025 года, но позже дело закрыли. В России его заочно арестовали в 2018 году по обвинению в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Москва требовала его экстрадиции.

В апреле Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, у которого помимо российского есть гражданство Германии. Его обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.

CNN сообщал, что Дмитриев сыграл в обмене заключенными важную роль: переговоры об этом шли некоторое время, но обрели форму благодаря его визиту в США в начале апреля.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в мае рассказывал, что Владимир Путин и Трамп обсудили новый возможный обмен. По его словам, на тот момент прорабатывался «очередной такой обмен 9 на 9 человек».

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кирилл Дмитриев обмен заключенными США
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
WSJ узнала об идее выслать Овечкина из США перед обменом заключенными
Политика
В ЦРУ заявили о важности обмена заключенными для диалога США и России
Политика
В Кремле не исключили продолжение обмена заключенными между Россией и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт об аниме и манге Политика, 01:54
Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США Политика, 01:16
Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн Политика, 01:10
В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления Общество, 00:44
Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России Политика, 00:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Постпредство России назвало сложной ситуацию с финансированием УВКЧП ООН Политика, 00:16
Мэр Белгорода сообщил о строительстве новых защитных сооружений Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Литва вновь закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов Политика, 00:03
Что известно о массовых арестах в НБА Спорт, 00:02
Кто из россиян является фаворитом на турнире UFC 321 Спорт, 00:01
В ООН началось подписание Конвенции против киберпреступности Политика, 00:00