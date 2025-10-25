Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США

США и Россия обсуждают возможные новые обмены заключенными, заявил Дмитриев, отметив, что речь идет об обвиненных не по «громким» делам. В этом году Москва и Вашингтон провели два обмена, Ушаков говорил об обсуждении еще одного

Москва и Вашингтон обсуждают новые возможные обмены заключенными, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американской журналистке Ларе Логан.

«Есть некоторые идеи о других широких обменах, которые могут произойти, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам, и я думаю, что есть некоторые обсуждения», — рассказал он.

За время второго президентского срока Дональда Трампа Россия и США провели два обмена заключенными — в феврале и апреле. В феврале Москва передала Вашингтону американского учителя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств.

Фогель настаивал, что провезенная им марихуана была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт. В 2022 году его приговорили к 14 годам тюрьмы. За ним в Россию прилетал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Вашингтон тогда передал Москве Александра Винника, который находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. Он частично признал вину и заключил сделку со следствием, приговор должны были вынести летом 2025 года, но позже дело закрыли. В России его заочно арестовали в 2018 году по обвинению в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Москва требовала его экстрадиции.

В апреле Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, у которого помимо российского есть гражданство Германии. Его обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.

CNN сообщал, что Дмитриев сыграл в обмене заключенными важную роль: переговоры об этом шли некоторое время, но обрели форму благодаря его визиту в США в начале апреля.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в мае рассказывал, что Владимир Путин и Трамп обсудили новый возможный обмен. По его словам, на тот момент прорабатывался «очередной такой обмен 9 на 9 человек».