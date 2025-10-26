Дмитриев привез в Нью-Йорк конфеты с портретом и цитатами Путина

Фото: Кирилл Дмитриев / Telegram

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез в Нью-Йорк шоколадные конфеты с изображением российского лидера Владимира Путина и его цитатами. Об этом Дмитриев сообщил в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что привез конфеты в подарок «в рамках российско-американского диалога». На опубликованном Дмитриевым фото видны две упаковки, на одной из которых размещена фраза «своих не бросаем», на второй — «Великие слова великого человека», а также цитата «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно». Первая обертка проиллюстрирована рисунком Путина, вторая — его фотографией.

Дмитриев прилетел в США 24 октября. Целью поездки он назвал продолжение российско-американского диалога. Спецпредставитель прибыл в Штаты на фоне переноса встречи Путина с американский коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Республиканец объяснил отмену саммита тем, что они были бы «неправильными» и не привели бы к желаемым результатам. Путин, в свою очередь, уточнил, что встреча не отменена, а перенесена.

В ходе поездки Дмитриев дал интервью журналистке Ларе Логан, где отметил желание администрации Трампа понять позицию Кремля. Кроме того, спецпредставитель дал интервью Fox News и CNN. Он, в частности, назвал гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины тремя основными элементами разрешения конфликта на Украине, а также обозначил готовность России к его скорейшему завершению.