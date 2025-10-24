Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест

Обострение между Москвой и Баку

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения шеф-редактору «Sputnik Азербайджан» Евгению Белоусову, передает агентство APA.

Его отправили под домашний арест на три месяца.

В конце июня в Азербайджане задержали нескольких сотрудников «Sputnik Азербайджан», включая Белоусова и главу редакции Игоря Картавых. Азербайджанские правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Картавых и Белоусова отправили под арест 1 июля.

Задержания прошли на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, начавшегося после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Сотрудников «Sputnik Азбербайджан» арестовали после задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Двое из них скончались.

После встречи президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 октября в отношениях Москвы и Баку началось потепление. После этого из-под стражи освободили Игоря Картавых.