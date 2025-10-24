 Перейти к основному контенту
Обострение между Москвой и Баку⁠,
0

Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения шеф-редактору «Sputnik Азербайджан» Евгению Белоусову, передает агентство APA.

Его отправили под домашний арест на три месяца.

Арестованный в Баку глава «Sputnik Азербайджан» прилетел в Москву
Политика
Игорь Картавых

В конце июня в Азербайджане задержали нескольких сотрудников «Sputnik Азербайджан», включая Белоусова и главу редакции Игоря Картавых. Азербайджанские правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Картавых и Белоусова отправили под арест 1 июля.

Задержания прошли на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, начавшегося после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Сотрудников «Sputnik Азбербайджан» арестовали после задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Двое из них скончались.

Как Москва и Баку вышли на нормализацию отношений
Политика
Эмомали Рахмон и Владимир Путин

После встречи президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 октября в отношениях Москвы и Баку началось потепление. После этого из-под стражи освободили Игоря Картавых.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Азербайджан домашний арест Баку Sputnik
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
