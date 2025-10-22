Мелони призвала уважать международное право в деле о российских активах

Джорджа Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Представители Европейского союза и G7 должны соблюдать международное право и принцип законности при решении вопросов об изъятии замороженных российских активов, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Il Sole 24 Ore.

«Мы обсуждаем с нашими партнерами по ЕС и G7 дальнейшие меры в отношении замороженных российских активов, в отношении которых мы считаем, что необходимо уважать международное право и принцип законности», — отметила она.

Глава правительства Италии также призвала «защищать финансовую и денежную стабильность» еврозоны и экономик стран, а также «гарантировать устойчивость» любых решений, которые могут быть приняты.

21 октября издание Politico сообщило, что представители Евросоюза планируют поручить Еврокомиссии разработку предложений предоставлении замороженных российских активов Украине в качестве «репарационного кредита». Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет.

Эту идею Еврокомиссия высказала еще в сентябре и с тех пор ожидала одобрения европейских лидеров перед тем, как выдвинуть конкретное предложение. Вероятно, оно прозвучит на саммите Евросоюза в Брюсселе, который пройдет 23 октября.

Издание отметило, что идею о выделении средств Украине за счет активов с осторожностью восприняла Бельгия. Там находится депозитарий Euroclear, на счетах которого содержится большая часть российских активов. Бельгия опасается, что в дальнейшем суд может принудить ее вернуть эти средства.

Позиция России по этому вопросу однозначна: использование российских активов для финансирования Украины будет считаться воровством. Об этом в начале октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также предупредил, что такие шаги могут привести к судебному преследованию и отдельных лиц, и целых государств.