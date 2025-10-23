 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций

Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что во время общения с лидером США Дональдом Трампом обсуждал в том числе последствия ограничений на поставки российской нефти для мирового нефтяного рынка.

«Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены», — пояснил Путин. После этого, по его словам, стоимость нефти и нефтепродуктов резко вырастет, включая цены на бензин на автомобильных заправках, что коснется и американского рынка в том числе.

Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Причиной этого решения США назвали «отсутствие у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения также подпадают дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России. В списке находится 34 дочерние организации. Также были заблокированы любые юрлица, которые прямо или косвенно принадлежат одной или нескольким организациям, против которых ввели санкции.

Путин, оценивая введенные санкции, отметил, что они имеют два аспекта — политический и экономический. Политический аспект заключается в попытках оказать давление на Россию. При этом президент отметил, что не видит в ограничениях ничего нового, пусть они и будут иметь некоторые последствия.

Россия осуждает западные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российская экономика функционирует в условиях множества ограничений и это сформировало у нее «определенный иммунитет» к этим мерам. МИД после введения США санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отметил, что этот шаг контрпродуктивен и не принесет Москве серьезных проблем.

Ксения Потрошилина
американские санкции ЛУКОЙЛ Роснефть
