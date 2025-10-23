Песков заявил о надежде на комментарий Путина о переговорах с Трампом

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ситуацию вокруг отмены переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште прокомментирует президент Владимир Путин. Об этом в интервью телеграм-каналу «Юнашев Live» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать ситуацию с переговорами Песков ответил: «Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать».

Песков уточнил, что этом может произойти сегодня вечером. На вечер 23 октября в расписании Белого дома запланировано также заявление Трампа.

Материал дополняется