Песков заявил о надежде на комментарий Путина о переговорах с Трампом
Ситуацию вокруг отмены переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште прокомментирует президент Владимир Путин. Об этом в интервью телеграм-каналу «Юнашев Live» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На просьбу прокомментировать ситуацию с переговорами Песков ответил: «Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать».
Песков уточнил, что этом может произойти сегодня вечером. На вечер 23 октября в расписании Белого дома запланировано также заявление Трампа.
Материал дополняется
