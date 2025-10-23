 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

«Это не наша война». Как прошел «Марш мира» с Орбаном в Будапеште

Появилось видео с «Марша мира» с Виктором Орбаном в Будапеште
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан раскритиковал Брюссель за продолжение помощи Украине и воспрепятствование мирным усилиям Трампа. Из-за участия в «Марше мира» премьер Венгрии на несколько часов опоздал на саммит ЕС

«Это не наша война». Как прошел «Марш мира» с Орбаном в Будапеште
Video

Тысячи людей в Будапеште приняли участие в «Марше мира», финалом которого стало выступление премьер-министра Виктора Орбана на площади Кошута. Акция приурочена к годовщине начала антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году, но большая речь главы правительства была посвящена критике в отношении ЕС, который, как заявил Орбан, хочет продолжения конфликта на Украине.

Как отмечает Magyar Nemzet, выступление венгерского премьера задержалось на минуту из-за длительных оваций. «Это видно из космоса», — отметил Орбан, комментируя масштаб акции. Он также выразил признательность пришедшим на демонстрацию и назвал ее «крупнейшим маршем мира всех времен».

Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

Говоря о конфликте на Украине, Орбан заявил, что Брюссель «решил начать войну», готов отправить Киеву больше оружия и создал «коалицию желающих», которые хотят «отправить других на смерть». Премьер Венгрии выразил мнение, что, если бы ЕС не воспрепятствовал миротворческой миссии президента США Дональда Трампа, конфликт бы уже завершился. Орбан добавил: «Это не наша война».

Венгрия против членства Украины в ЕС и считает, что Киев не может быть частью ни военного, ни экономического союза с Европой, только партнером, заявил глава правительства. «Мы не умрем за Украину, но мы будем жить за Венгрию», — подчеркнул Орбан.

Как пишет Euractiv, из-за участия в акции венгерский премьер на несколько часов задерживается на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры в том числе обсуждают идею о кредите Украине за счет российских активов. Будапешт критикует оказание помощи Киеву Брюсселем и не раз блокировал выделение финансирования. Против западной поддержки Украине выступает и Россия.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

