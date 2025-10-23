 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Белый дом анонсировал заявление Трампа

Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в 15:00 по восточному времени (22:00 мск), говорится на сайте RollCall.

Трамп сделает заявление в парадной столовой Белого дома. До этого, в 13:00 по восточному времени (20:00 мск) пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проведет брифинг.

Рютте заявил о поддержке усилий Трампа по Украине
Политика
Марк Рютте слушает выступление Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 22 октября 2025 года

В ночь на 23 октября Трамп объявил о решении отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Мне просто показалось, что это неправильно. <...> Но мы сделаем это в будущем», — сказал президент США.

Накануне Вашингтон ввел новые санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, заявив об «отсутствии у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность США к переговорам с Москвой.

Встречу в Будапеште лидеры обсудили по телефону 16 октября, однако дату не назначали. Ранее Москва заявила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова, Полина Дуганова
Белый дом США Дональд Трамп Вашингтон
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Медведев заявил, что Трамп «встал на тропу войны»
Политика
Трамп счел хорошей идеей предложение Путина об ограничениях в рамках ДСНВ
Политика
Трамп заявил о нежелании США, чтобы у Путина «было все»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
«Рег.решения» и Дима Бескромный представили сервисы для цифровизации МСП Отрасли, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Названы средние цены на популярные машины с пробегом в России Авто, 16:16
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки Общество, 16:12
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет Общество, 16:11
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины Политика, 16:10
Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России Общество, 16:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Попустительство опасно: как управлять токсичным топ-перформером Образование, 16:02
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США Политика, 16:00
Каковы факторы роста крипторынка. Главное из отчета a16z Крипто, 15:54
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов Технологии и медиа, 15:54
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей Политика, 15:54
Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок Политика, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47