Белый дом анонсировал заявление Трампа

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в 15:00 по восточному времени (22:00 мск), говорится на сайте RollCall.

Трамп сделает заявление в парадной столовой Белого дома. До этого, в 13:00 по восточному времени (20:00 мск) пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проведет брифинг.

В ночь на 23 октября Трамп объявил о решении отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Мне просто показалось, что это неправильно. <...> Но мы сделаем это в будущем», — сказал президент США.

Накануне Вашингтон ввел новые санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, заявив об «отсутствии у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность США к переговорам с Москвой.

Встречу в Будапеште лидеры обсудили по телефону 16 октября, однако дату не назначали. Ранее Москва заявила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.