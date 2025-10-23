 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Евросоюз запретил оказывать туристические услуги в России

Цахкна: ЕС 19-м пакетом санкций запретил оказывать туристические услуги в России
Сюжет
Война санкций
ЕС запретил оказывать любые услуги, связанные с туризмом в России. Как пояснили в эстонском МИДе, это вызвано риском произвольных задержаний европейцев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В новый пакет санкций ЕС включен запрет на предоставление туристических услуг в России, сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. Его слова приводит МИД Эстонии.

Решение принято, чтобы сократить российские доходы и предотвратить необязательные поездок в страну из-за возможных произвольных задержаний.

Главный компонент санкционного пакета — запрет на покупку, импорт и передачу внутри ЕС сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в России или экспортированного через нее, с 1 января 2027 года. Кроме того, расширен запрет на ациклические углеводороды и отменены некоторые исключения, в том числе для изобутана.

Под санкции попали также Альфа-банк, МТС банк, Абсолют Банк, а также компания «Соллерс».

Евросоюз уже начал работу над следующим, 20-м пакетом ограничений, сообщил Цахкна. С его слов, будущие санкции планируется направить против крупнейших российских энергетических компаний и третьих стран, сотрудничающих с Россией.

Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

«Мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций», — отмечали в Кремле. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, ограничения служат «обоюдоострым оружием», а «каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются».

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дина Отман
Евросоюз санкции ЕС туризм
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Китай выразил протест санкциям ЕС и заявил, что он не участник конфликта Политика, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу Политика, 11:40
Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию База знаний, 11:40
В Ереване переименовали улицу Ленинградян из-за советского прошлого Политика, 11:39
Мэр назвал «махровыми националистами» напавших на пенсионеров всадников Общество, 11:34
Курс биткоина вернулся к $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Джобс, Маск, Безос: как бизнес-гуру делают совещания менее изматывающими Образование, 11:32
Мэра Рязани отстранили из-за проверки его доходов Политика, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Петербурге женщина нашла своего сына-старшеклассника мертвым в комнате Общество, 11:31
В Госдуме предложили обязать владельцев животных убирать за ними в домах Общество, 11:28
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов ЦБ Инвестиции, 11:26