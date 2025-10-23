Евросоюз запретил оказывать туристические услуги в России

ЕС запретил оказывать любые услуги, связанные с туризмом в России. Как пояснили в эстонском МИДе, это вызвано риском произвольных задержаний европейцев

Фото: Андрей Любимов / РБК

В новый пакет санкций ЕС включен запрет на предоставление туристических услуг в России, сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. Его слова приводит МИД Эстонии.

Решение принято, чтобы сократить российские доходы и предотвратить необязательные поездок в страну из-за возможных произвольных задержаний.

Главный компонент санкционного пакета — запрет на покупку, импорт и передачу внутри ЕС сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в России или экспортированного через нее, с 1 января 2027 года. Кроме того, расширен запрет на ациклические углеводороды и отменены некоторые исключения, в том числе для изобутана.

Под санкции попали также Альфа-банк, МТС банк, Абсолют Банк, а также компания «Соллерс».

Евросоюз уже начал работу над следующим, 20-м пакетом ограничений, сообщил Цахкна. С его слов, будущие санкции планируется направить против крупнейших российских энергетических компаний и третьих стран, сотрудничающих с Россией.

«Мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций», — отмечали в Кремле. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, ограничения служат «обоюдоострым оружием», а «каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются».

Материал дополняется.