Губернатор Гусев: восемь домов повреждены в Воронежской области после атаки ВСУ

Восемь частных домов повреждены в Воронежской области после атаки дронов

Фото: Дмитрий Шеремета / Shutterstock

В Воронежской области восемь частных домов повреждены из-за атаки дронов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

«В одном из сел повреждены восемь частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли. В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано», — сказано в публикации.

Также в регионе обломками БПЛА повреждены четыре автомобиля. В общей сложности, как пишет Гусев, в Воронежской области уничтожили 21 беспилотник.

Ранее Гусев сообщал, что над двумя районами и одним городским округом Воронежской области сбили дроны. В Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах сохраняется непосредственная угроза удара беспилотников, уточнял он.

По данным Минобороны России, в ночь на 23 октября средства противовоздушной обороны сбили 139 украинских беспилотников. В частности, над территорией Белгородской области уничтожили 56 дронов, над Брянской — 22, над Воронежской — 21 беспилотник, над Рязанской — 14, над Ростовской — 13.

21 октября фрагменты сбитого дрона повредили промышленное сооружение в Воронежской области. Губернатор региона не уточнил, какой именно объект попал под удар. Обошлось без пострадавших.