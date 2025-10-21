Обломки дрона повредили промышленное сооружение в Воронежской области

Обломки сбитого беспилотника повредили промышленное сооружение в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения», — написал он. Глава региона не уточнил, какой именно объект попал под удар.

По словам Гусева, дроны уничтожили в двух районах области. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 20 октября над Воронежской областью сбили четыре БПЛА, еще десять уничтожили над Ростовской областью и один — над Саратовской.