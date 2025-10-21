 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки дрона повредили промышленное сооружение в Воронежской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Обломки сбитого беспилотника повредили промышленное сооружение в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения», — написал он. Глава региона не уточнил, какой именно объект попал под удар.

По словам Гусева, дроны уничтожили в двух районах области. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Воронежской области при взрыве беспилотника пострадала женщина
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 20 октября над Воронежской областью сбили четыре БПЛА, еще десять уничтожили над Ростовской областью и один — над Саратовской.

Авторы
Теги
Александра Озерова
БПЛА Воронежская область повреждение Александр Гусев промышленность
