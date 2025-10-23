 Перейти к основному контенту
Над Воронежской областью уничтожили не менее восьми дронов ВСУ

Над двумя районами и одним городским округом Воронежской области сбили не менее восьми украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

Гусев добавил, что в Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах сохраняется непосредственная угроза удара беспилотников.

На момент публикации на всей территории Воронежской области действует режим опасности атаки беспилотников.

Минобороны сообщило о 13 сбитых за утро беспилотниках
Во вторник, 21 октября, фрагменты сбитого дрона повредили промышленное сооружение в Воронежской области.

Губернатор региона не уточнил, какой именно объект попал под удар.

В этот день силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Воронежской области — пострадавших не было.

