Военная операция на Украине⁠,
В Воронежской области при взрыве беспилотника пострадала женщина

Сюжет
Военная операция на Украине

В Кантемировском районе Воронежской области из-за вызванного беспилотником взрыва пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Гусев.

В момент детонации пострадавшая ехала по трассе в машине. Женщину госпитализировали с ранениями средней тяжести. В числе других последствий налета — выбитые стекла в частном доме и хозяйственных постройках. По данным Гусева, всего было уничтожено десять беспилотников, их сбили в нескольких муниципалитетах региона.

Вечером Гусев объявил в Воронежской области, а позднее и в самом Воронеже, об опасности атаки БПЛА. Об отбое сигнала для города и трех районов области он написал в телеграм-канале в 23:03 мск.

Военные сбили 15 дронов за три часа над тремя регионами России
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Воронежская область неоднократно подвергалась атакам украинских дронов и сталкивалась с их последствиями. Так, ранним утром 19 октября губернатор заявил, что над регионом сбили более пяти дронов. 16 октября несколько населенных пунктов Воронежской области остались без электричества. Свет пропал после отражения налета украинских беспилотников в соседнем регионе.

