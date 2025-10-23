В Рязанской области произошел пожар на предприятии после атаки дронов

При падении обломков и пожаре на предприятии никто не пострадал, рассказал губернатор Малков. Всего над российскими регионами сбили за ночь 139 дронов

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

В Рязанской области ночью сбили 14 беспилотников, из-за падения обломков начался пожар на территории предприятия, сообщил губернатор Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона в телеграм-канале и напомнил о запрете на публикации снимков и видео с мест происшествий.

Всего в ночь на 23 октября над российскими регионами сбили 139 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Из них больше всего в Белгородской области — 56. Еще 22 — в Брянской, 21 — Воронежской, 14 — в Рязанской, 13 — в Ростовской областях. В Крыму — 4, в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской — по два, и еще один — в Курской области.

В Воронежской области нет пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из сел повреждения получили восемь частных домов. «В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано. Также повреждены четыре автомобиля. Оценка ущерба продолжается», — написал он.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — рассказал ростовский губернатор Юрий Слюсарь.