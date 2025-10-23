ПВО ночью сбила беспилотники над двумя районами Ростовской области

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили беспилотники над двумя районами Ростовской области — Миллеровским и Шолоховским, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, последствий на земле зафиксировано не было, также обошлось без пострадавших.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Так, утром 22 октября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России — восемь дронов над территорией Дагестана, два — над Крымом, и еще три — над Черным морем.