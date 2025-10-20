 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине
Аэропорт Пенза имени В.Г. Белинского
Аэропорт Пенза имени В.Г. Белинского (Фото: PalSand / Shutterstock)

В Пензенской области ввели план «Ковер», в регионе ограничен прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«Введен план «Ковер». Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он.

Военные сбили 15 дронов за три часа над тремя регионами России
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее в регионе ввели режим беспилотной опасности и временно ограничили работу мобильного интернета.

Об угрозе атаки дронов вечером 20 октября также предупредили власти Ставропольского края, Саратовской и Воронежской областей, а также МЧС Крыма.

По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропортах Саратова, Волгограда и Тамбова ограничены прием и отправка рейсов.

Теги
Пензенская область Самолеты Военная операция на Украине беспилотники
