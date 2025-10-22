 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Силуанов назвал группы россиян, кому проиндексируют выплаты

Силуанов назвал, как у россиян вырастут доходы в 2026 году из-за индексации
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: РБК)

В 2026 году доходы вырастут в первую очередь у четырех групп россиян за счет индексации. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, когда выступал и представлял в Госдуме проект федерального бюджета.

В первую очередь, доходы вырастут у указных категорий бюджетников — чьи доходы повышаются майскими указами президента. Их затронет индексация в 7,6% (в соответствии с прогнозируемым ростом номинальной заработной платы в экономике). К ним относятся учителя, врачи, медсестры, соцработники и представители других профессий. К неуказным относятся в том числе административно-управленческий персонал. Их доходы тоже планируется повысить.

Вторая категория — ветераны и инвалиды. Индексация у них составит 6,8% (на уровень инфляции, прогнозируемый по итогам 2025 года).

Третья — страховые пенсии для неработающих и работающих пенсионеров. Она составит также 7,6%. Их также ожидают две индексации — по уровню инфляции и с учетом роста заработной платы. В итоге средний размер пенсии по старости к концу 2026 года должен достичь 27 117 руб. в месяц.

Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году
Экономика
Антон Силуанов

Двухэтапная индексация пенсий в 2027-2028 годах пройдет так. Первый этап пройдет 1 февраля 2027 года и составит 4%, вторая 1 апреля — 3,4%. В 2028 году они пройдут 1 февраля — на 4% и 1 апреля — на 3,8%. В 2026 году индексация также будет проходить в два этапа, говорил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

Теги
Персоны
Антон Силуанов доходы россияне индексация пенсии
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
