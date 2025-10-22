 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство России планирует в 2026 году провести масштабную индексацию социальных выплат, пенсий и зарплат для отдельных категорий работников. С соответствующим заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов, представляя проект федерального бюджета на пленарном заседании Государственной думы.

Выплаты будут проиндексированы:

  • для «указанных категорий» бюджетников — тех, чьи зарплаты повышаются в соответствии с майскими указами президента, — оплата труда будет увеличена с учетом прогнозируемого роста номинальной заработной платы в экономике, который в 2026 году составит 7,6%;
  • пособия ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал вырастут на уровень инфляции, прогнозируемый по итогам 2025 года. Этот показатель заложен в размере 6,8%;

Силуанов назвал ключевую ставку, заложенную в бюджет на 2026 год
Экономика
Антон Силуанов

  • страховые пенсии как неработающим, так и работающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2026 года сразу на 7,6%. Как пояснил Силуанов, это повышение объединит в себе две индексации: традиционную — по уровню инфляции и дополнительную — с учетом роста зарплат. В результате средний размер пенсии по старости к концу 2026 года достигнет 27 117 руб. в месяц;
  • прожиточный минимум в 2026 году будет повышен на 1,2 тыс. руб. и составит 18 939 руб. Это изменение, по словам министра, автоматически потянет за собой увеличение целого ряда пособий и социальных выплат, которые привязаны к этой величине;
  • в проекте бюджета заложено ускоренное повышение МРОТ, который уже в следующем году составит 27 093 руб. Силуанов подчеркнул, что задача, поставленная президентом — довести МРОТ до 35 тыс. руб. к 2030 году, — будет выполнена.

