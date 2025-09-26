 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам

В 2026–2028 годах предлагается проиндексировать зарплаты бюджетников, не охваченных «майскими указами», выше уровня инфляции. В августе правительство уже предусмотрело для этой категории повышение зарплат на 7,6% с 1 октября
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Для работников бюджетной сферы, категория которых не охватывается «майскими указами» президента, в 2026–2028 годах предложили предусмотреть индексацию зарплат выше уровня инфляции, следует из макропрогноза Минэкономразвития. К «указным» бюджетникам относятся учителя, врачи, медсестры, соцработники и представители других профессий, к «неуказным» — в том числе административно-управленческий персонал.

«В связи с повышением МРОТ опережающими темпами, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения отраслей бюджетной сферы и во избежание диспропорций в оплате квалифицированных специалистов, не относящихся к «указным» категориям работников, предлагается предусмотреть в 2026–2028 годах проведение индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений на темп роста выше индекса потребительских цен», — говорится в документе.

Путин назвал альтернативу ежеквартальной индексации пенсии
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В августе правительство распорядилось повысить с 1 октября 2025 года на 7,6% зарплату отдельных категорий бюджетников. Речь идет о работниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также о работниках федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

В сообщении правительства указывалось, что на повышение их зарплат в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд руб.

В 2019 году зарплаты «неуказных» категорий бюджетников повышали на 4,3%. До этого, в 2017-м, президент Владимир Путин обращал внимание, что у таких работников, не охваченных «майскими указами», в течение нескольких лет не повышалась заработная плата. Тогда же он выступил за индексацию их зарплат «с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
индексация зарплат бюджетники Минэкономразвития прогноз
