В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии

Индексация страховых пенсий в России в 2027 и 2028 году будет проводиться в два этапа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, представленный правительством.

1 февраля 2027 года планируемый размер индексации страховой пенсии составит 4%, 1 апреля 2027 года — 3,4%.

В 2028 году страховую пенсию также планируют проиндексировать дважды: 1 февраля — на 4%, 1 апреля — на 3,8%.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2026 года индексация страховых пенсий в России будет проводиться два раза в год. 1 февраля пройдет индексация с учетом уровня инфляции за прошедший год, а 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

С января 2025 года страховые пенсии повысили на 7,3%. 22 января на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин попросил произвести перерасчет выплат в соответствии с уровнем инфляции, которая в 2024 году достигла 9,5%. Дополнительную индексацию страховых пенсий провели уже в феврале.

Страховая пенсия состоит из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, с 1 января 2025 года с учетом индексации по фактической инфляции она составляет 145,69 руб.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от стажа. Фиксированная сумма индексируется, в 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции она составляет до 8907,7 руб.