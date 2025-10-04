 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии

Сюжет
Пенсии в 2025 году

Индексация страховых пенсий в России в 2027 и 2028 году будет проводиться в два этапа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, представленный правительством.

1 февраля 2027 года планируемый размер индексации страховой пенсии составит 4%, 1 апреля 2027 года — 3,4%.

В 2028 году страховую пенсию также планируют проиндексировать дважды: 1 февраля — на 4%, 1 апреля — на 3,8%.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2026 года индексация страховых пенсий в России будет проводиться два раза в год. 1 февраля пройдет индексация с учетом уровня инфляции за прошедший год, а 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

С января 2025 года страховые пенсии повысили на 7,3%. 22 января на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин попросил произвести перерасчет выплат в соответствии с уровнем инфляции, которая в 2024 году достигла 9,5%. Дополнительную индексацию страховых пенсий провели уже в феврале.

Страховая пенсия состоит из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, с 1 января 2025 года с учетом индексации по фактической инфляции она составляет 145,69 руб.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от стажа. Фиксированная сумма индексируется, в 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции она составляет до 8907,7 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
страховые пенсии пенсии индексация
Материалы по теме
С октября военные пенсии в России выросли на 7,6%
Финансы
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году
Общество
В Совфеде напомнили, кому повысят пенсии до конца года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии Общество, 08:20
Где, кроме России, миллиардеры не унаследовали капитал. Инфографика Бизнес, 08:02
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова Политика, 08:01
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА Политика, 07:45
Роскомнадзор объяснил, как работает бот для маркировки телеграм-каналов Технологии и медиа, 07:24
Над регионами России за ночь сбили 117 беспилотников Политика, 07:21
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Над пятью районами Ростовской области сбили беспилотники Политика, 07:14
Экс-куратор МАГАТЭ заявил об утрате файлов по ядерному диалогу СССР и США Политика, 07:05
Экс-куратор проверок МАГАТЭ — о риске удвоения боеголовок у России и СШАПодписка на РБК, 07:04
Безос сравнил ИИ с «промышленным пузырем» Технологии и медиа, 07:01
Bloomberg сообщил о предложении Китая инвестировать в США $1 трлн Бизнес, 06:51
Оператор объяснил, почему тарифы на вывоз мусора не вырастут в десять раз Общество, 05:57
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 05:50