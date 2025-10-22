Главком НАТО заявил об осторожности России после «жесткой реакции НАТО»

Алексус Гринкевич (Фото: Dominik Butzmann / Bundesregierung / Getty Images)

Россия стала осторожнее после «жесткой реакции» Североатлантического альянса на инциденты с беспилотниками в Европе, заявил американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Его слова приводит Reuters.

«Мы видим признаки того, что русские стараются быть более осторожными, что они признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли ее, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше», — сказал он.

При этом он считает, что Москва продолжит «использовать гибридные подходы, чтобы бросить вызов» границам альянса. Однако НАТО готово к сдерживанию, добавил генерал.

С середины сентября власти европейских стран стали сообщать об инцидентах с дронами, нарушившими их воздушное пространство. В некоторых государствах, включая Польшу, страны Балтии и Германию, утверждали, что за этим может стоять Россия. Так, Варшава заявила, что «огромное количество российских дронов» вошло в ее воздушное пространство, и охарактеризовала это как «акт агрессии».

На этом фоне в ЕС начали обсуждать создание «стены дронов» — коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО. При этом некоторые европейские лидеры высмеяли эту инициативу. Кроме того, альянс начал операцию «Восточный часовой» в Польше. К инициативе присоединились десять европейских стран и США.

В Москве отрицают причастность к серии инцидентов с дронами в Европе. Комментируя обвинения, президент Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там нет, что самое-то главное», — заявил глава государства. В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.