 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Главком НАТО заявил об осторожности России после «жесткой реакции НАТО»

Главком НАТО Гринкевич: Россия стала осторожнее после жесткости альянса в Европе
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексус Гринкевич
Алексус Гринкевич (Фото: Dominik Butzmann / Bundesregierung / Getty Images)

Россия стала осторожнее после «жесткой реакции» Североатлантического альянса на инциденты с беспилотниками в Европе, заявил американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Его слова приводит Reuters.

«Мы видим признаки того, что русские стараются быть более осторожными, что они признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли ее, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше», — сказал он.

При этом он считает, что Москва продолжит «использовать гибридные подходы, чтобы бросить вызов» границам альянса. Однако НАТО готово к сдерживанию, добавил генерал.

С середины сентября власти европейских стран стали сообщать об инцидентах с дронами, нарушившими их воздушное пространство. В некоторых государствах, включая Польшу, страны Балтии и Германию, утверждали, что за этим может стоять Россия. Так, Варшава заявила, что «огромное количество российских дронов» вошло в ее воздушное пространство, и охарактеризовала это как «акт агрессии».

Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика
Политика

На этом фоне в ЕС начали обсуждать создание «стены дронов» — коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО. При этом некоторые европейские лидеры высмеяли эту инициативу. Кроме того, альянс начал операцию «Восточный часовой» в Польше. К инициативе присоединились десять европейских стран и США.

В Москве отрицают причастность к серии инцидентов с дронами в Европе. Комментируя обвинения, президент Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там нет, что самое-то главное», — заявил глава государства. В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
беспилотники Европа НАТО Россия
Материалы по теме
Кремль назвал странными инциденты с дронами в Европе
Политика
Медведев оценил возможные версии появления дронов в Европе
Политика
Украина заявила, что Россия использует «кротов» в Европе для запуска БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
В МИДе Эстонии заявили, что не примут изменения границы Украины Политика, 15:45
Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине Политика, 15:39
Путин назначил нового спецпредставителя по границе со странами СНГ Политика, 15:38
20-летний футболист погиб после столкновения его мотоцикла с коровой Спорт, 15:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:32
Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам Общество, 15:30
Зеленский назвал предложение Трампа по миру «неплохим компромиссом» Политика, 15:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Думе предложили плавный переход по отмене льготы на НДС для айтишников Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве внедрили новые цифровые сервисы для мониторинга здоровья женщин Город, 15:14
Останутся лучшие. Как не потерять ключевых сотрудников — 7 шагов к успеху Образование, 15:12
Один из богатейших криптомиллиардеров снова продал биткоины Крипто, 15:10
В Генштабе предупредили о росте угрозы ударов по жилым массивам Политика, 15:10
Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку Общество, 15:00