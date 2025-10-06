Макрону не понравилось название проекта «стена дронов»
Название проекта «стена дронов» по созданию защиты от беспилотников на восточной границе НАТО не подходит для подобной инициативы, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, сообщает Financial Times.
«Я иногда с опаской отношусь к чрезмерно широким терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены для беспилотников? Все гораздо сложнее», — объяснил французский лидер.
Власти Германии не ожидают реализации этой инициативы ранее чем через три-четыре года, это вызвало раздраженную реакцию в Варшаве. Польский премьер Дональд Туск на Варшавском форуме по безопасности потребовал скорее принять «более конкретные решения, финансовые решения». «Хотя бы название для этой инициативы у нас есть», — иронично добавил он.
Кроме того, публично инициативу не поддержали власти Италии и Греции. Итальянский премьер Джорджа Мелони, в частности, заявила, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.
Инициативу предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Проект «стена дронов» был предложен после череды нарушений воздушного пространства стран Европы беспилотниками неизвестного происхождения. В ЕС обвинили в инцидентах Москву.
Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.
