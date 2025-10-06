 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрону не понравилось название проекта «стена дронов»

FT: Макрон резко оценил название проекта «стена дронов» от фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Название проекта «стена дронов» по созданию защиты от беспилотников на восточной границе НАТО не подходит для подобной инициативы, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, сообщает Financial Times.

«Я иногда с опаской отношусь к чрезмерно широким терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены для беспилотников? Все гораздо сложнее», — объяснил французский лидер.

Власти Германии не ожидают реализации этой инициативы ранее чем через три-четыре года, это вызвало раздраженную реакцию в Варшаве. Польский премьер Дональд Туск на Варшавском форуме по безопасности потребовал скорее принять «более конкретные решения, финансовые решения». «Хотя бы название для этой инициативы у нас есть», — иронично добавил он.

Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов»
Политика
Борис Писториус

Кроме того, публично инициативу не поддержали власти Италии и Греции. Итальянский премьер Джорджа Мелони, в частности, заявила, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

Инициативу предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Проект «стена дронов» был предложен после череды нарушений воздушного пространства стран Европы беспилотниками неизвестного происхождения. В ЕС обвинили в инцидентах Москву.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Валерия Доброва
