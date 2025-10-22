Минобороны сообщило о 13 сбитых за утро беспилотниках

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Утром 22 октября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, говорится в сводке Министерства обороны.

Дроны перехватили и уничтожили с период с 7:00 мск до 11:00 мск. Восемь беспилотников сбили над территорией Дагестана, два — над Крымом.

Еще три БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Глава Дагестана Сергей Меликов утром 22 октября сообщил об ударе беспилотника по предприятию в республике. Подробностей он не привел.

Ночью 22 октября в восьми российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, включая аэропорты Грозного, Владикавказа и Махачкалы. Эти воздушные гавани возобновили работу к 11:00 мск.