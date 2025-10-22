В трех российских аэропортах сняли ограничения полетов

Три аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили ранее по соображениям безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

За время ограничений на запасные аэродромы отправили два самолета, выполнявших рейсы в Махачкалу.

Аэропорты Владикавказа и Грозного закрыли для полетов в 6:17 мск. В Махачкале ограничения ввели в 6:59 мск.