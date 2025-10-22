В восьмом российском аэропорту приостановили полеты

В аэропорту Махачкалы временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко. В Дагестане объявлена опасность атаки дронов.

Ранее полеты приостановили в аэропортах Краснодара, Пензы, Пскова, Грозного, Владикавказа, Калуги, Ярославля. На момент публикации меры еще действуют в аэропортах Грозного и Владикавказа.

Кроме того, в некоторых районах Ленинградской области введены ограничения на использование воздушного пространства, что повлияло на использование воздушных трасс в аэропорту Калининграда (Храброво). Расписание там может быть изменено, предупредили в Росавиации.