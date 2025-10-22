В Махачкале после удара БПЛА перевели на удаленку несколько школ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Махачкале некоторые школы из-за возросшей угрозой ударов беспилотников перевели на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба городского Управления образования.

Целью таких мер назвали обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников учреждений. Их руководителям поручили обеспечить «бесперебойное функционирование дистанционных платформ», а также информировать как школьников, так и их родителей об организации учебного процесса.

«О возобновлении очных занятий будет сообщено дополнительно по мере стабилизации обстановки», — пояснили в управлении.

Ранним утром 22 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об ударе беспилотника по предприятию в республике. Подробностей о пострадавших и погибших, а также сведений о разрушениях он пока не разглашал. По состоянию на 07:37 эту информацию уточняли.

«На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — заверил тогда Меликов. Кроме того, утром для аэропорта Махачкалы ввели ограничения, их отменили в 11:03 мск.

Согласно приложению МЧС, в республике в 05:52 мск была объявлена беспилотная опасность, о ее отбое ведомство сообщило в 10:40 мск. 14 октября Меликов запретил публиковать информацию о последствиях терактов и атак украинских дронов.