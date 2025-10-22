Глава Дагестана сообщил об атаке дронов на предприятие

Меликов: дроны атаковали предприятие в Дагестане, данных о пострадавших нет

Информации о разрушениях, пострадавших и жертвах удара по предприятию пока нет, отметил Меликов. В Дагестане действует режим беспилотной опасности, жителей просят не оставаться на открытых участках улиц

Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий Дагестана, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Информации о пострадавших и погибших нет, сведения о разрушениях пока уточняются. «На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — заверил он.

Меликов напомнил о действующем в Дагестане режиме беспилотной опасности и попросил жителей республики избегать открытых участков улиц.

В аэропорту Махачкалы временно ограничили прием и отправление рейсов. Аналогичные меры вводили ночью еще в семи аэропортах России: в воздушных гаванях Краснодара, Пензы, Пскова, Грозного, Владикавказа, Калуги, Ярославля. На момент публикации меры еще действуют в аэропортах Грозного и Владикавказа.

Утром воздушную тревогу ввели также в Ленинградской области. Там сбили три беспилотника, после чего режим опасности отменили.

Около недели назад Меликов запретил публиковать информацию о последствиях терактов и атак украинских дронов. Ограничения также касаются и информации о работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы в регионе. Запрет не распространяется на органы публичной власти и официальную информацию.