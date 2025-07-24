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Как защититься от мошенников ,  
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В России возбудили первое уголовное дело о дропперстве

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Как защититься от мошенников
В Москве впервые возбудили уголовное дело об уголовной ответственности для дропперов. Подозреваемая — пожилая москвичка. Новый закон начал действовать в начале июля

Первое уголовное дело о дропперстве следователи возбудили в Москве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Речь идет о деле за передачу своего банковского счета мошенникам — ч. 3 ст. 187 УК, неправомерный оборот средств платежей. Наказание за дропперство — вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемая — 52-летняя жительница Москвы. Желая заработать, она по указанию мошенников открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя. На него злоумышленники зачисляли полученные преступным путем денежные средства — всего они внесли более 1 млн руб.

При обыске сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий изъяли в квартире женщины мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.

Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Закон об уголовной ответственности для дропперов в Госдуму внесли 2 мая, в июне его подписал президент России Владимир Путин.

В феврале 2025 года зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что около 80 тыс. человек в месяц становятся дропперами — как российские, так и иностранные граждане. Всего за 2024 год, по информации банка, около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дропперские карты — оформленные на подставных лиц или проданные мошенникам.

Позднее заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщил, что фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн россиян.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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