МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство

Два миллиона россиян могут попасть под уголовное преследование за дропперство, заявили в МВД. Соответствующий закон ранее одобрил Совет Федерации. В ЦБ заявили, что дропперами в месяц становятся около 80 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн россиян после вступления в силу соответствующего закона, сообщил на полях ПМЭФ заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Накануне Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности для дропперов — лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам. Наказание за дропперство — вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», — сказал Филиппов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сегодня в распоряжении ведомства есть 30 тыс. «конкретных фамилий» дропперов, а также их адреса — благодаря взаимодействию с Центробанком (ЦБ).

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов уточнил, что не все 2 млн дропперов попадут за решетку, но пообещал проверить каждого потенциального дропа на «системность», вести профилактические беседы и следить, сознательно ли человек нарушает закон.

Зубов подчеркнул, что помимо уголовной ответственности эти лица также будут возмещать ущерб по искам вместе с преступниками.

Президент еще не подписал закон. Дата вступления документа в силу пока не обозначена.

В феврале зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что около 80 тыс. человек в месяц становятся дропперами — как российские, так и иностранные граждане. Всего за 2024 год, по информации банка, около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дропперские карты — оформленные на подставных лиц или проданные мошенникам.

Закон об уголовной ответственности для дропперов в Госдуму внесли 2 мая, спустя полтора месяца — 17 июня — нижняя палата парламента приняла ее в третьем и финальном чтении.