Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
Госдума приняла в третьем и финальном чтении федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Правительство внесло такой законопроект в Госдуму 2 мая. Приняв инициативу, депутаты изменили статью о неправомерном обороте средств платежей — ст. 187 Уголовного кодекса. Закон нацелен на защиту граждан от дропперов — людей, которые добровольно или обманным путем предоставляют свои банковские счета и электронные кошельки мошенникам для перевода украденных денег.
Теперь мошенникам грозят в том числе следующие меры наказания:
- за передачу доступа к своему счету из корыстных побуждений — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет;
- за участие в незаконных операциях по указанию третьих лиц — те же меры ответственности;
- если доступ передает не владелец счета, наказание ужесточается — штраф до 1 млн руб. и тюремный срок до шести лет.
В феврале зампред Центробанка (ЦБ) Ольга Полякова заявила, что около 80 тыс. человек в месяц становятся дропперами — как российские, так и иностранные граждане. По ее словам, в основном дропперами становятся молодежь и несовершеннолетние. Их мошенники привлекают обещаниями легкого заработка, что делает эту группу особенно уязвимой.
По данным ЦБ, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дропперские карты — оформленные на подставных лиц или проданные мошенникам.
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