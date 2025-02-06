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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле назвали нереалистичной позицию Брюсселя по трибуналу для России

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль оценивает позицию стран Совета Европы, желающих создать «трибунал» для России, как однобокую и неконструктивную, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эти «международные структуры и все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию» и не могут «смотреть на реальность». «Мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что международные эксперты «молчали начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей».

Насколько реально создание трибунала по конфликту на Украине
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее «Европейская правда» сообщила, что весной 2025 года Совет Европы собирается создать «Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины».

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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