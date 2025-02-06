В Кремле назвали нереалистичной позицию Брюсселя по трибуналу для России
Кремль оценивает позицию стран Совета Европы, желающих создать «трибунал» для России, как однобокую и неконструктивную, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, эти «международные структуры и все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию» и не могут «смотреть на реальность». «Мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся», — добавил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что международные эксперты «молчали начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей».
Ранее «Европейская правда» сообщила, что весной 2025 года Совет Европы собирается создать «Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины».
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