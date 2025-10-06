В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России
Совет Европы (СЕ) готов приступить к созданию спецтрибунала против России, сообщил в интервью изданию «РБК-Украина» генеральный секретарь организации Ален Берсе. Однако назвать конкретные сроки его формирования он не смог.
«Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале. И мы сейчас пытаемся, и надеюсь, что вскоре это станет возможным, профинансировать этот первый шаг», — сказал Берсе. Он отметил, что деятельность спецтрибунала потребует финансирования со стороны стран — членов Совета Европы.
В мае 2025 года представители 20 стран Евросоюза, собравшиеся во Львове по приглашению Киева, поддержали идею создания «специального трибунала» для расследования преступлений против Украины.
Они договорились, что новая структура будет сформирована в рамках Совета Европы — главного европейского органа по наблюдению за соблюдением прав человека. Соглашение о создании спецтрибунала Берсе президент Украины Владимир Зеленский подписали 25 июня.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила надежду, что к спецтрибуналу присоединятся и США.
МИД России заявил, что Москва будет рассматривать присоединение третьих стран к юридически «ничтожному» трибуналу Совета Европы и Украины как враждебный демарш. В ведомстве отметили, что участие в трибунале отражает стремление не к урегулированию, а к «усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины».
Россия отвергает заявления о совершении военных преступлений на Украине.
